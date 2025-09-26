Netanyahu all’assemblea Onu | Dobbiamo finire il lavoro a Gaza
Fischi in sala, alcuni delegati abbandonano la platea: "Israele ha rimodellato il Medio Oriente" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - assemblea
Netanyahu all’Assemblea generale Onu: ecco cosa dirà il premier israeliano sulla guerra a Gaza
Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza
New York, l'arrivo di Netanyahu all'Assemblea Onu oggi alle 15 ora italiana, a Gaza installati altoparlanti "perché civili ascoltino il discorso" - DIRETTA
Questo pomeriggio l’Idf trasmetterà con gli altoparlanti, e nell’intera Striscia, il discorso in diretta di Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York L'articolo continua sul sito de L'Espresso - X Vai su X
Il primo ministro israeliano, prima di partire per New York, ha criticato i Paesi occidentali che hanno recentemente riconosciuto lo Stato palestinese, tra cui la Francia. "All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità", ha detto Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu all’Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: “A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo” - Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riporta lapresse.it
Netanyahu all'Onu tra proteste e aula semivuota: «Nessun genocidio, ma finiremo il lavoro a Gaza» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... ilmessaggero.it scrive