Netanyahu all'assemblea Onu | Dobbiamo finire il lavoro a Gaza

Fischi in sala, alcuni delegati abbandonano la platea: "Israele ha rimodellato il Medio Oriente"

netanyahu all8217assemblea onu dobbiamo finire il lavoro a gaza

Netanyahu all’Assemblea generale Onu: ecco cosa dirà il premier israeliano sulla guerra a Gaza

Netanyahu parla all’Assemblea dell’Onu. Idf trasmette il discorso in diretta a Gaza

New York, l'arrivo di Netanyahu all'Assemblea Onu oggi alle 15 ora italiana, a Gaza installati altoparlanti "perché civili ascoltino il discorso" - DIRETTA

Netanyahu all'Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: "A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo" - Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Netanyahu all'Onu tra proteste e aula semivuota: «Nessun genocidio, ma finiremo il lavoro a Gaza» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il discorso.

