Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite tra appelli mappe e qrcode sulle atrocità dei nemici

Benjamin Netanyahu è abituato a usare le immagini per mostrare le atrocità di cui accusa i suoi nemici. Lo fa con i dignitari che riceve nel suo ufficio e lo ha fatto oggi, in grande stile, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il premier israeliano è salito sul palco indossando sul bavero della giacca una spilla con un qr code che rimanda a un sito con documentazione sulla strage del 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me

