Netanyahu accolto da fischi e applausi all' assemblea Onu | Vogliamo finire presto il lavoro a Gaza e mostra la mappa del terrore dell' Iran
Flotilla, l'Usb a Meloni: "Pronti allo sciopero se le imbarcazioni saranno attaccate". La Farnesina alla spedizione: "Sconsigliato proseguire". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contestato! E no, non l’ha presa per niente bene. Poco fa, ad Ascoli, Matteo Salvini è stato accolto da fischi, cori e striscioni contro le sue dichiarazioni di sostegno a Israele e Netanyahu. “Un minuto di silenzio per ogni morto a Gaza. Salvini taci per sempre”, n - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di New York Eric Adams: «Netanyahu sarà accolto come gli altri dignitari» - X Vai su X
Netanyahu all'Onu tra fischi e delegazioni che lasciano l'aula: «Vogliamo finire il lavoro a Gaza al più presto» - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Lo riporta ilgazzettino.it