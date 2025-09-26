Netanyahu | a Onu mappe e qrcode su atrocità nemici
Benjamin Netanyahu è abituato a usare le immagini per mostrare le atrocità di cui accusa i suoi nemici. Lo fa con i dignitari che riceve nel suo ufficio e lo ha fatto oggi, in grande stile, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il premier israeliano è salito sul palco indossando sul bavero della giacca una spilla con un qr code che rimanda a un sito con documentazione sulla strage del 7. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: netanyahu - mappe
Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. Lui agli ostaggi: "Vi riporteremo a casa". Mappe e quiz, il discorso è uno show
Netanyahu all’Onu tra mappe, quiz al pubblico e appelli trasmessi a Gaza: “I palestinesi non vogliono 2 Stati”
Netanyahu all'Onu, l'aula si svuota tra i fischi per protesta. «A Gaza né genocidio, né fame». Mappe e quiz, il discorso è uno show
Si sono alzati in piedi e se ne sono andati. Mentre Netanyahu, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mostrava cartine, QR code, parlava di “finire il lavoro” a Gaza, decine di delegazioni dei vari Paesi hanno lasciato la sala. Un gesto semplice, ma chiar - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu sul palco dell'Onu. Il QR code dell'orrore, le V per vendetta, l'audio a ostaggi e gazawi - X Vai su X
Netanyahu: a Onu mappe e qrcode su "atrocità nemici" - Benjamin Netanyahu è abituato a usare le immagini per mostrare le atrocità di cui accusa i suoi nemici. Da gazzettadelsud.it
Netanyahu all’Onu: ecco cosa nasconde davvero il QR code sulla giacca - Netanyahu usa un QR code all’Onu per mostrare le atrocità del 7 ottobre e motivare la risposta militare di Israele. notizie.it scrive