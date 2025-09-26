Netanyahu a New York doppia manifestazione davanti al suo hotel | sostenitori di Israele e pro Pal tenuti a distanza da transenne

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi manifestanti di entrambe le fazioni, sostenitori di Israele da una parte e contestatori solidali al popolo palestinese dall’altra, hanno manifestato davanti all’hotel di Manhattan, a New York, dove alloggia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il premier tra poche ore interverrà alle Nazioni Unite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

