Netanyahu a New York doppia manifestazione davanti al suo hotel | sostenitori di Israele e pro Pal tenuti a distanza da transenne
Diversi manifestanti di entrambe le fazioni, sostenitori di Israele da una parte e contestatori solidali al popolo palestinese dall’altra, hanno manifestato davanti all’hotel di Manhattan, a New York, dove alloggia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il premier tra poche ore interverrà alle Nazioni Unite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia
Rotta insolita per l’aereo di Netanyahu diretto a New York: evita Spagna e Francia, ma sorvola Italia e Grecia
New York, manifestazioni e proteste davanti all'hotel di Netanyahu
New York, manifestazioni e proteste davanti all'hotel di Netanyahu - Manifestazioni e proteste a New York davanti all'albergo che ospita il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista del suo intervento alle Nazioni Unite.
Rotta insolita per l'aereo di Netanyahu diretto a New York: evita Spagna e Francia, ma sorvola Italia e Grecia - Avvistati velivoli senza pilota su cinque scali danesi: Mosca nega coinvolgimenti.