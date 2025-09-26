Netanyahu a Hamas | Liberate gli ostaggi adesso o vi daremo la caccia

“Ai nostri coraggiosi eroi dico: sono il primo ministro Netanyahu e vi parlo in diretta dall’Onu, non vi abbiamo dimenticato neanche un secondo. Il popolo di Israele resta con voi, non ci fermeremo finché tutti voi non sarete tornati a casa”. Così il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu, rivolgendosi agli ostaggi israeliani detenuti da Hamas in un messaggio diffuso anche nella Striscia di Gaza tramite altoparlanti installati dall’Idf. Poi, annunciando che le sue parole vengono trasmesse anche ai cellulari degli abitanti di Gaza grazie al lavoro dell’intelligence dello Stato ebraico, Netanyahu si è rivolto ai leader di Hamas e ai carcerieri degli ostaggi: “Deponete le armi e lasciate andare la mia gente! Liberate gli ostaggi, tutti e 48, e liberateli adesso! Se lo farete, resterete in vita: se non lo farete, Israele vi darà la caccia “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu a Hamas: "Liberate gli ostaggi adesso o vi daremo la caccia"

All'Onu Netanyahu nega genocidio e carestia a Gaza e minaccia Hamas: "Deponete le armi e liberate subito gli ostaggi" o la guerra continua - Netanyahu ha mostrato una mappa che illustra quella che ha definito "la maledizione dell'asse del terrore iraniano", affermando che gran parte dei proxy di Teheran sono stati decimati dall'esercito di ... Riporta msn.com

Netanyahu all'Onu: “Hamas vuole un altro 7 ottobre”. Le delegazioni lasciano l'aula - Il premier israeliano ha respinto le accuse di genocidio e imputato ad Hamas la sottrazione degli aiuti: “Deponete le armi e liberate tutti i 48 ostaggi o vi daremo la caccia”, ha detto rivolgendosi a ... Come scrive ilfoglio.it