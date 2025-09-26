Nervi tesi a est confronto con Mosca

26 set 2025

È altissima la tensione sul fronte est europeo. Caccia russi sono stati intercettati sui cieli della Lituania, ancora droni in Danimarca ma gli occhi sono puntati anche sull’Alaska dove il Norad ha bloccato due bombardieri russi. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

