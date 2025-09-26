Nelle ultime audizioni andate in onda stasera 25 settembre su Sky il livello degli aspiranti cantanti è salito vertiginosamente

N ella terza e ultima puntata delle audition di X Factor 2025, andata in onda questa sera su Sky, il livello degli aspiranti cantanti è salito vertiginosamente. Assieme all’entusiasmo di Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Che, con i loro giudizi sempre equilibrati, hanno reso felici molti concorrenti. Il talent show, in prima visione il giovedì dalle 21.15 su Sky, in streaming su NOW e on demand su Sky Go, è anche in chiaro il martedì successivo su Tv8 alle 21.15. “X Factor 2025”, Sofia e la sua inseparabile spazzola: «Se non pettino la frangia, non canto bene» X Leggi anche › Ottima musica e polemiche in giuria: le pagelle della seconda puntata di “X Factor 2025” Una puntata intensa con un Jake La Furia più addomesticato e Achille Lauro in tenuta da combattimento, sempre pronto a incoraggiare gli artisti più timidi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

