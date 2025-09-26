Nelle mutande 18 grammi di hascisc da spacciare | 18enne in manette
ella notte tra il 25 e il 26 settembre, alle 3,40 circa, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piacenza hanno arrestato uno straniero di 18 anni residente a Piacenza, in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: mutande - grammi
Tra le mutande del 23enne gli agenti hanno stato trovato un involucro contenente marijuana, del peso di 50 grammi - X Vai su X
Arrestato a 18 anni per spaccio: aveva 18 grammi di hashish nelle mutande - Arrestato a Piacenza un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish: trovato in possesso di oltre 18 grammi di droga. Secondo piacenzasera.it
Voghera, 18enne fermato con 10 grammi di cocaina, in casa teneva hashish e contanti - , 18enne vogherese, è stato fermato dai carabinieri nella serata di mercoledì 17 settembre in centro. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it