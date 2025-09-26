Nella guerra delle utopie la Global Sumud Flotilla vuole sfidare Israele

La Difesa diventa Guerra, Lenin mutaforma in Darth Vader. Ciò che ieri esisteva, oggi non esiste più. Il mondo si trasforma, si evolve e ciò che era acqua può diventare fuoco senza creare particolare stupore in chi si trova nei paraggi. Ogni mattina apriamo gli - facebook.com Vai su Facebook

“Dire basta alla guerra è realismo, non utopia”. Le indicazioni del card. Zuppi ai preti di Bologna chiariscono bene la posizione dei cattolici italiani contro la guerra e le armi in sintonia con Papa Leone e Papa Francesco (S.C.) https://farodiroma.it/dire-basta-all - X Vai su X

La Global Sumud Flotilla ha subito nuovi attacchi al largo di Creta, il ministro Crosetto annuncia l'intervento della Marina militare - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia l'intervento di soccorso di una fregata della Marina militare ... Riporta wired.it

Nazioni Unite e Unione europea condannano gli attacchi alla Global sumud flotilla - Il 24 settembre le Nazioni Unite e l’Unione europea hanno condannato un attacco notturno con i droni, avvenuto al largo della Grecia, contro la Global sumud flotilla, diretta nella Striscia di Gaza co ... Si legge su internazionale.it