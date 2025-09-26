nella casa di meneghino si fa memoria

Oliva?è un luogo a Milano che custodisce la maschera più autentica della città e, al tempo stesso, la rilancia nel presente con un progetto culturale che va oltre la memoria teatrale. È La Casa di Meneghino, nata all’interno di Cascina Cuccagna – anima nascosta che resiste da tanto tempo continuando a rilanciarsi - come spazio permanente dedicato alla figura di Meneghino, simbolo della tradizione meneghina e maschera di libertà e spirito critico. Il progetto nasce da un’idea di Teatro Pane e Mate e prende forma come luogo aperto, fatto di spettacoli, incontri, laboratori e attività per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

