Nel Teatro Comunale di Bitonto per il Traetta Opera Festival in scena ' Il maestro di cappella' di Cimarosa

Il Settecento musicale e la sua parodia. Il Traetta Opera Festival apre all’ironia con «Il maestro di cappella» di Domenico Cimarosa, celebre intermezzo buffo pensato dall’autore come una caricatura del mondo dell’opera barocca. Il lavoro sarà il fulcro del concerto in programma sabato 27. 🔗 Leggi su Baritoday.it

