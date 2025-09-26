Nel Teatro Comunale di Bitonto per il Traetta Opera Festival in scena ' Il maestro di cappella' di Cimarosa
Il Settecento musicale e la sua parodia. Il Traetta Opera Festival apre all’ironia con «Il maestro di cappella» di Domenico Cimarosa, celebre intermezzo buffo pensato dall’autore come una caricatura del mondo dell’opera barocca. Il lavoro sarà il fulcro del concerto in programma sabato 27. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bitonto celebra il suo “genius loci”: torna il Traetta Opera Festival con leggende, meraviglie e l’epopea dei castrati - L’apertura, sabato 20 settembre alle 18 al Teatro Comunale Traetta, vedrà protagonista lo spettacolo “Voci rivali: Caffarelli vs Farinelli”, che rievoca lo storico antagonismo tra due celebri castrati ... Lo riporta giornaledipuglia.com
Bitonto, al Teatro Traetta l'omaggio musicale a Mr. Volare - Una serata per celebrare uno dei più amati artisti italiani di tutti i tempi, un altro pugliese doc: Domenico Modugno, nato a Polignano a mare nel 1928. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it