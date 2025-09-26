Nel segno di Arnaldo Galli Un’asta per i disegni i quadri e gli schizzi del grande carrista

Una giornata in onore di Arnaldo Galli, l’innovatore, l’icona o più semplicemente il più vincente, numeri alla mano, della storia del Carnevale di Viareggio. Una vera asta dove potersi aggiudicare i disegni, i quadri e gli schizzi del maestro, che del Carnevale di Viareggio contribuì a crearne la fama e che dell’Italia e della politica italiana, non senza però bacchettare anche quella estera, ripropose le ataviche magagne sotto forma di arte in cartapesta. Straordinario carrista dunque ma anche pittore e scenografo, apprezzato non solo a Viareggio, dove il suo ricordo rimarrà indelebile, ma anche in tutta Italia grazie alla sua proficua collaborazione, fra gli altri, con il regista Federico Fellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

