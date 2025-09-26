Nel parco marino con le nasse in periodo vietato | sequestro e multa per un pescatore

PORTO CESAREO - Nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza in materia di pesca e di tutela dell’ambiente marino della guardia costiera, il personale a bordo del battello di stanza presso l’ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, coadiuvato dal personale del compartimento marittimo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: parco - marino

Buongiorno da Marino (RM) uno dei comuni del Parco Naturale dei Castelli Romani con un centro storico tutto da scoprire con numerosi edifici e monumenti di altissimo valore storico e architettonico. Dalla Chiesa del Santissimo Rosario, inglobata nel Mon - facebook.com Vai su Facebook

Nel parco marino con le nasse in periodo vietato: sequestro e multa per un pescatore - Il personale dell’ufficio locale marittimo di Torre Cesarea ha fermato e sanzionato l’operatore professionale che stava svolgendo l’attività nell’area marina protetta. Lo riporta lecceprima.it