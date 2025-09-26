Nel padovano vivono 500 polacchi | il console visita il prefetto
Il console generale della Polonia, Agnieszka Gloria Kami?ska, ha reso visita al prefetto di Padova Giuseppe Forlenza. L’incontro, avvenuto oggi 26 settembre in un clima di viva cordialità e reciproco interesse, ha riguardato temi rientranti nella sfera di attività della diplomatica ed ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
