Nel nuovo ' Diomede' il passato rivive fra storie inedite e personaggi straordinari
C’è solo l’imbarazzo nel giudicare quali saranno gli articoli più intriganti, curiosi o interessanti fra i tanti proposti nel nuovo numero di “Diomede”, la rivista foggiana edita da Koiné, nelle edicole e librerie da fine settembre. Il 14° fascicolo si apre col bel Focus di Teresa Rauzino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - diomede
“Diomede", il passato rivive fra storie inedite e personaggi straordinari Nuovo numero della rivista diretta da Maurizio De Tullio - facebook.com Vai su Facebook
Nel nuovo 'Diomede' il passato rivive fra storie inedite e personaggi straordinari - C’è solo l’imbarazzo nel giudicare quali saranno gli articoli più intriganti, curiosi o interessanti fra i tanti proposti nel nuovo numero di “Diomede”, la rivista foggiana edita da Koiné, nelle ... foggiatoday.it scrive
"Diomede", il passato rivive fra storie inedite e personaggi straordinari - C’è solo l’imbarazzo nel giudicare quali saranno gli articoli più intriganti, curiosi o interessanti fra i tanti proposti nel nuovo numero di “Diomede”, la rivista foggiana edita da Koiné, nelle edico ... Da foggiacittaaperta.it