Nel Lecchese diventa realtà il nuovo progetto Colonnine di ricarica per i mezzi elettrici
Con le Poste si viaggia in elettrico, anche nel Lecchese. È stato infatti presentato giovedì 25 settembre presso la sala Don Ticozzi a Lecco il piano di Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
