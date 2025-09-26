Nei campionati c' è sempre più disuguaglianza

Sarà per abitudine, sarà per l’affezione verso i numeri tondi, ma in Italia l’espressione “40 punti” è diventata sinonimo di “salvezza”. La usano tutti. Dagli allenatori scaramantici come Allegri, che la riportano per scherzare con i giornalisti, ai dirigenti di squadre neopromosse che cercano di darsi un orizzonte qualsiasi. Se seguite il calcio, sapete però che questa formula si è staccata dalla realtà da un po’ di tempo. Guardando le classifiche della Serie A, sono passati ben 13 anni dalla stagione 201112, quando il Genoa arrivò diciassettesimo con ben 42 punti. Dopo quella stagione, nessuna squadra ha più avuto davvero bisogno di arrivare a 40 per potersi salvare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

