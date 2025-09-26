Negretti Lega | Dov’è il sindaco? Continua la polemica sull’assenza di Rapinese

“Maltempo con allagamenti e disagi, ma lui dov’è?” Attacca così Elena Negretti, commissaria della sezione di Como della Lega, che in apertura “ringrazia cittadini, volontari, polizia locale, protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine” per aver affrontato “un’emergenza senza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: negretti - lega

La “Rotte in libertà” dell’artista e velista Ester Maria Negretti e la Lega Navale Italiana si incontrano al Salone Nautico di Genova. ?Le tele che compongono l’esposizione, già ospitata nella splendida sede della Lega Navale di Matera-Magna Grecia nel Sa - facebook.com Vai su Facebook

'Corruzione a Vigevano', a processo Ciocca (Lega) e il sindaco - Sei persone, tra politici e imprenditori, sono state rinviate a giudizio per i casi di corruzione che sarebbero avvenuti a Vigevano (Pavia). Scrive ansa.it