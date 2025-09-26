Nebrodi 3,8 milioni per la messa in sicurezza della Castel di Lucio–Mistretta
La Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente consegnato i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza della strada provinciale 176, l’arteria che collega Castel di Lucio a Mistretta e che da anni presenta criticità dovute a frane e cedimenti. Con un investimento complessivo di 3,8. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nebrodi - milioni
TVA Sicilia. . Arriva la 1ª Sagra del Pomodoro "Crudo, Cotto e Mangiato"! Maniace (CT) | 19-20-21 Settembre Tre giorni di sapori, tradizione e divertimento! Maccheroni al ragù di Suino Nero dei Nebrodi She Musica, animazione, danza e spettacoli per tutta la f - facebook.com Vai su Facebook