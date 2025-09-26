Né Caroline né Belen Con chi ha passato la notte Stefano De Martino beccato con la ex famosa

Caffeinamagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settembre non si sta rivelando un mese facile per Stefano De Martino. Secondo quanto riportato dal settimanale “Gente”, il conduttore sta vivendo settimane dense di tensioni e contrattempi. L’ex ballerino di Amici, oggi volto di punta della Rai, ha dovuto fare i conti prima con una discussione accesa con la fidanzata Caroline, poi con gli ascolti altalenanti di Affari Tuoi e, infine, con un episodio che lo ha segnato sul piano personale: il furto di un orologio di grande valore. Eppure, accanto a lui non manca chi gli offre sostegno. “È lei a consolare il conduttore”, scrive la rivista, riferendosi all’amica di lunga data, che in passato qualcuno aveva definito sua ex fidanzata, anche se le versioni non coincidono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caroline - belen

Stefano De Martino avvistato con Caroline Tronelli dopo la cena con Belen a Porto Cervo

Incontro imbarazzante tra Belen, Stefano e la sua nuova fidanzata Caroline? Ecco dove e cosa è successo

Stefano De Martino in imbarazzo, l’incontro con Belen Rodriguez mentre è a cena con Caroline

“C’entra Belen”: il retroscena sulla lite tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli in un ristorante di Roma - Dopo un’estate passata a dominare le copertine della cronaca rosa, tra paparazzate e indiscrezioni sulla loro nascente relazione, per Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sembra essere ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la prima lite pubblica a Roma (e c'entra Belén Rodriguez?) - Non è un periodo molto sereno per Stefano De Martino che, dopo il video intimo postato illegalmente online con la fidanzata, la sfida televisiva persa con Gerry Scotti e il furto di un costoso ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: N233 Caroline N233 Belen