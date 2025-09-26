' Ndrangheta ex latitante di massima pericolosità consegnato all' Italia dall' autorità belga
È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe l’ex latitante di ‘ndrangheta Sebastiano Signati, nato a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, nel 1966, già inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità, contiguo alla famiglia Romeo “Staccu” di San Luca. L’uomo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: ndrangheta - latitante
