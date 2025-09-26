Ndicka muro della Roma e uomo mercato | ma incombe il rischio Coppa d’Africa

Dopo aver conquistato l’ Europa League con l’Eintracht e la Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, portando a casa in entrambi i casi il premio di miglior difensore del torneo, Evan Ndicka si è trasformato in una delle certezze più solide della Roma. Arrivato come scommessa, oggi è diventato un pilastro della retroguardia giallorossa, sempre presente, sempre affidabile. 90 presenze in giallorosso. Mercoledì sera, nella vittoria contro il Nizza all’ Allianz Riviera, ha festeggiato le 90 presenze in giallorosso in appena due stagioni, confermandosi insostituibile. Basti pensare che lo scorso anno ha saltato una sola partita sulle 52 giocate dalla Roma, disputando tutte le altre dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

