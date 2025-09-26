NCIS Tony e Ziva | anticipazioni sul settimo episodio della trama

La serie spin-off di NCIS dedicata ai personaggi di Tony e Ziva continua a catturare l’attenzione degli appassionati con un episodio ricco di colpi di scena. L’episodio 7, in programmazione su Paramount+ dal 2 ottobre, porterà i protagonisti in una missione ad alto rischio che li riporterà a Parigi. Tra tensioni crescenti e rivelazioni sul passato, la narrazione si svilupperà tra azione intensa e momenti più intimi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. anticipazioni dell’episodio 7 di ncis tony & ziva su paramount+. Il settimo episodio della nuova serie NCIS Tony & Ziva, dedicata alla coppia più amata dell’universo NCIS, si distingue per le sue sorprese e le rivelazioni sorprendenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - NCIS Tony e Ziva: anticipazioni sul settimo episodio della trama

