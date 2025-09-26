Navigando nell’ignoto

L’incertezza, sintomo di convinzioni e sistemi non più adeguati, invalida i modelli storici, mette in discussione l’autorità delle norme ritenute inattaccabili, del pensiero dominante e del modo di fare le cose. Di conseguenza, non si può più presumere che il futuro sia un’estensione del passato. Va costruito sperimentando, assumendosi dei rischi per testare nuovi approcci che in partenza sembrano assurdi e illogici. Accogliendo l’incertezza con competenza e curiosità, sblocchiamo nuovi livelli di creatività. , impariamo a gestire sfide imprevedibili e complesse, a volte anche senza sapere se possono essere risolte definitivamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it