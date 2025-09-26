Navigando nell’ignoto

Ildenaro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incertezza, sintomo di convinzioni e sistemi non più adeguati, invalida i modelli storici, mette in discussione l’autorità delle norme ritenute inattaccabili, del pensiero dominante e del modo di fare le cose. Di conseguenza, non si può più presumere che il futuro sia un’estensione del passato. Va costruito sperimentando, assumendosi dei rischi per testare nuovi approcci che in partenza sembrano assurdi e illogici. Accogliendo l’incertezza con competenza e curiosità, sblocchiamo nuovi livelli di creatività. , impariamo a gestire sfide imprevedibili e complesse, a volte anche senza sapere se possono essere risolte definitivamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: navigando - nell

Dal 7 al 30 giugno 2024 negli spazi della Promotrice delle Belle Arti di Torino la nuova mostra di Ciro Palumbo Navigando l’ignoto - di Federico Pazzagli La nuova mostra Navigando l’ignoto di Ciro Palumbo, a cura di Archeion Archivio Ciro Palumbo e promossa da TAIT Gallery, inaugura venerdì 7 giugno alla Promotrice delle Belle Arti ... Scrive exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Navigando Nell8217ignoto