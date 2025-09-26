Navi da guerra in azione | la strana esercitazione militare anfibia nell' Oceano Indiano

La Marina dell'India ha fatto sapere di aver concluso l' esercitazione congiunta biennale Jal Prahar 2025 in stretto coordinamento con l'esercito del Paese. Le manovre avevano l'obiettivo dichiarato di migliorare la sinergia tra i servizi, la pianificazione e l'esecuzione nelle operazioni anfibie lungo la costa orientale indiana. Si sono inoltre svolte in due fasi: una portuale e una marittima. Le truppe si sono addestrate sulla INS Gharial durante la prima, mentre la seconda parte ha previsto sbarchi anfibi a Kakinada. L'esercitazione anfibia dell'India. Scendendo nei dettagli, la fase portuale si è svolta dal 16 al 20 settembre 2025 a Visakhapatnam e si è concentrata sull'inserimento e l'integrazione delle truppe dell'esercito a bordo dell' INS Gharial, una nave da guerra anfibia di classe Magar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

