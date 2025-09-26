Navi da guerra in azione | la strana esercitazione militare anfibia nell' Oceano Indiano

Ilgiornale.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina dell'India ha fatto sapere di aver concluso l' esercitazione congiunta biennale Jal Prahar 2025 in stretto coordinamento con l'esercito del Paese. Le manovre avevano l'obiettivo dichiarato di migliorare la sinergia tra i servizi, la pianificazione e l'esecuzione nelle operazioni anfibie lungo la costa orientale indiana. Si sono inoltre svolte in due fasi: una portuale e una marittima. Le truppe si sono addestrate sulla INS Gharial durante la prima, mentre la seconda parte ha previsto sbarchi anfibi a Kakinada. L'esercitazione anfibia dell'India. Scendendo nei dettagli, la fase portuale si è svolta dal 16 al 20 settembre 2025 a Visakhapatnam e si è concentrata sull'inserimento e l'integrazione delle truppe dell'esercito a bordo dell' INS Gharial, una nave da guerra anfibia di classe Magar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

navi da guerra in azione la strana esercitazione militare anfibia nell oceano indiano

© Ilgiornale.it - Navi da guerra in azione: la strana esercitazione militare anfibia nell'Oceano Indiano

In questa notizia si parla di: navi - guerra

Cannone elettromagnetico su navi da guerra: l'arma che cambia gli equilibri del Pacifico

Navi da guerra e armi: ecco il porto Nato che si prepara al conflitto con Mosca

Svelati i piani di Pechino: nuove navi da guerra al largo di Taiwan:

navi guerra azione strana"No all’attracco della ’nave della guerra’" - lampo ieri nel tardo pomeriggio davanti alla Prefettura organizzato dal sindacato di base Usb Massa Carrara dopo gli attacchi ... Da msn.com

navi guerra azione stranaNavi da sbarco e portaerei in azione: cosa succede nel Mar Cinese Meridionale - La Cina intensifica le manovre militari nel Mar Cinese Meridionale: la portaerei Fujian ha effettuato test avanzati, mentre nuove navi da sbarco anfibio dovrebbero essere entrate in servizio ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Navi Guerra Azione Strana