nave militare spagnola diretta verso gaza per assistere flottiglia

Milano, 26 set. (askanews) - La nave della marina spagnola "Furor" si sta dirigendo verso Gaza dopo aver lasciato il porto di Cartagena, nel sud-est della Spagna, alle 00:29 di venerdì. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato gli aiuti dopo che gli organizzatori della flottiglia hanno dichiarato che diverse delle loro imbarcazioni erano state prese di mira dai droni al largo delle coste della Grecia.

