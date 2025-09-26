Nautica | allo Yacht Club de Monaco i capitani di superyacht discutono del futuro del settore
‘Leader oggi, in anticipo sul domani’. Al 29esimo Captains’ Forum, organizzato dallo YCM Captains’ Club, decine di capitani di superyacht hanno discusso del futuro del settore, dallo sviluppo professionale alle strategie ecologiche. L’incontro, in linea con l’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, ha visto alcune discussioni concrete su come migliorare dal punto di vista professionale nel settore marittimo. Durante il panel ‘Oltre la conformità: il potere del CPD (Sviluppo professionale continuo) La Belle Classe Academy’, l’attenzione si è concentrata sull’importanza di una formazione che vada oltre quanto strettamente richiesto, al fine di migliorare la sicurezza e il comfort a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
