Nato senza braccia Nicholas ottiene la patente di guida | Ho lottato fino all'ultimo per essere autonomo

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicholas Deplano, 24enne ligure, ha ottenuto la patente. Guiderà un'auto appositamente preparata per lui usando i piedi: quello sinistro per tenere il volante e quello destro per acceleratore e freno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nato - braccia

nato senza braccia nicholasNato senza braccia, Nicholas ottiene la patente di guida: “Ho lottato fino all’ultimo per essere autonomo” - Nicholas Deplano, 24enne di Badalucco, in provincia di Imperia, ha raggiunto un traguardo storico superando l'esame di guida nonostante sia nato senza le braccia. Si legge su fanpage.it

nato senza braccia nicholasSenza braccia dalla nascita: "Ho preso la patente, ora inizia un’altra vita" - Il 24enne Nicholas Deplano con il piede sinistro muoverà il volante della sua auto "Sei anni per realizzare un sogno, i traguardi non si raggiungono aspettando gli altri". Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Nato Senza Braccia Nicholas