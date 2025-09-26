Nato senza braccia Nicholas ottiene la patente di guida | Ho lottato fino all'ultimo per essere autonomo
Nicholas Deplano, 24enne ligure, ha ottenuto la patente. Guiderà un'auto appositamente preparata per lui usando i piedi: quello sinistro per tenere il volante e quello destro per acceleratore e freno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nato - braccia
´ Grande notizia per i fan della coppia: il piccolo Liam é nato il 12 settembre. Elisa Visari e Andrea Damante hanno pubblicato alcuni scatti con il neonato tra le braccia esprimendo gran - facebook.com Vai su Facebook
Nato senza braccia, Nicholas ottiene la patente di guida: “Ho lottato fino all’ultimo per essere autonomo” - Nicholas Deplano, 24enne di Badalucco, in provincia di Imperia, ha raggiunto un traguardo storico superando l'esame di guida nonostante sia nato senza le braccia. Si legge su fanpage.it
Senza braccia dalla nascita: "Ho preso la patente, ora inizia un’altra vita" - Il 24enne Nicholas Deplano con il piede sinistro muoverà il volante della sua auto "Sei anni per realizzare un sogno, i traguardi non si raggiungono aspettando gli altri". Segnala quotidiano.net