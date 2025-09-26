Nato Rutte visita New York durante l' Assemblea Generale dell' Onu

New York, 26 set. (askanews) - Questa settimana il Segretario generale della NATO Mark Rutte si è recato a New York in occasione dell'80 Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ha incontrato leader politici e alti funzionari. Durante la visita di due giorni, Rutte ha partecipato a una cena transatlantica organizzata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio. Ha visto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il ministro degli Esteri canadese Anita Anand e il giapponese Takeshi Iwaya, la neo presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Annalena Baerbock e l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

