Nato Rutte visita New York durante l' Assemblea Generale dell' Onu
New York, 26 set. (askanews) - Questa settimana il Segretario generale della NATO Mark Rutte si è recato a New York in occasione dell'80 Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ha incontrato leader politici e alti funzionari. Durante la visita di due giorni, Rutte ha partecipato a una cena transatlantica organizzata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio. Ha visto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il ministro degli Esteri canadese Anita Anand e il giapponese Takeshi Iwaya, la neo presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Annalena Baerbock e l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nato - rutte
Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT
Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”
Nato, Rutte a Washington domani e martedì da Trump
Abbattere jet russi che sconfinano nello spazio aereo della Nato, come ha consigliato Donald Trump? “Sono totalmente d’accordo. È assolutamente necessario — ha risposto il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, a una domanda di un croni - facebook.com Vai su Facebook
#Nato, per #Rutte un "ottimo" incontro con #Zelensky a New York - X Vai su X
Nato, Rutte visita New York durante l'Assemblea Generale dell'Onu - Questa settimana il Segretario generale della NATO Mark Rutte si è recato a New York in occasione dell'80 Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ha incontrato lead ... Secondo libero.it
Nato, per Rutte un "ottimo" incontro con Zelensky a New York - Parlano da sole le immagini del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che incontra il segretario generale della ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com