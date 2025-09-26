Nato | Fontana ' congratulazioni a Calovini incarico riconosce autorevolezza Parlamento'
Roma, 26 set (Adnkronos) - "Rivolgo al deputato Giangiacomo Calovini le mie congratulazioni per l'elezione a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. In un momento di grande complessità internazionale, questo incarico riconosce l'autorevolezza del Parlamento italiano, l'importante contributo della delegazione e rafforza il ruolo del nostro Paese nel promuovere stabilità, sicurezza e cooperazione nell'area. Al presidente Calovini vanno gli auguri di buon lavoro". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nato - fontana
Settantesimo Assemblea parlamentare Nato, cerimonia con Fontana
Fontana: La Nato è un pilastro fondamentale della sicurezza, della democrazia e della libertà – Il video
Franco Fontana è stato un rivoluzionario comunista italiano nato a Bologna. Dall'inizio degli anni '70 ha trascorso 22 anni combattendo nelle file della resistenza palestinese, unendosi anche alla lotta armata contro Israele. Ha venduto la sua eredità e le s - facebook.com Vai su Facebook
L'ambasciatore americano presso la Nato non si compra la fontana di Trevi né il ponte sullo Stretto, ma manda tre bullet point agli europei: https://bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/us-frowns-on-italy-s-idea-of-making-sicily-bridge-a-nato-asset… - X Vai su X
Nato: Fontana, 'congratulazioni a Calovini, incarico riconosce autorevolezza Parlamento' - "Rivolgo al deputato Giangiacomo Calovini le mie congratulazioni per l'elezione a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare del ... iltempo.it scrive
NATO, FONTANA, CONGRATULAZIONI A CALOVINI PER PRESIDENZA GRUPPO MEDITERRANEO E MO - "Rivolgo al deputato Giangiacomo Calovini le mie congratulazioni per l’elezione a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare della NATO. Scrive 9colonne.it