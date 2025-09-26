Nato | Fontana ' congratulazioni a Calovini incarico riconosce autorevolezza Parlamento'

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Rivolgo al deputato Giangiacomo Calovini le mie congratulazioni per l'elezione a Presidente del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. In un momento di grande complessità internazionale, questo incarico riconosce l'autorevolezza del Parlamento italiano, l'importante contributo della delegazione e rafforza il ruolo del nostro Paese nel promuovere stabilità, sicurezza e cooperazione nell'area. Al presidente Calovini vanno gli auguri di buon lavoro". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

