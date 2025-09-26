Nato | Bignami ' congratulazioni Fdi Camera a Calovini'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Desidero esprimere a nome dei deputati di Fratelli d'Italia le congratulazioni al collega Giangiacomo Calovini eletto presidente del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della Nato. Un incarico prestigioso che premia le sue qualità e l'impegno costante profuso in questi anni. A sua volta l'aver designato un italiano alla guida di questo gruppo rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento al Parlamento italiano sul piano della credibilità e dell'autorevolezza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

