Natalie Dormer sceglie di non promuovere “The Lady” e dona il suo compenso. Un episodio recente nel mondo dello spettacolo ha attirato l’attenzione per le decisioni prese da un’attrice di grande rilievo. Natalie Dormer, nota per il suo ruolo in “Game of Thrones”, ha deciso di non partecipare alla promozione della sua nuova serie televisiva, “The Lady”. Questa scelta si inserisce in un contesto più ampio di riflessione etica e professionale, legato a recenti rivelazioni riguardanti alcune figure coinvolte nella produzione. Dettagli sulla nuova produzione televisiva. “The Lady” è una serie trasmessa da ITV e BritBox che narra le vicende di Jane Andrews, interpretata da Mia McKenna-Bruce. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Natalie dormer boicotta il show e dona lo stipendio