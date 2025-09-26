Natale si avvicina più velocemente di quanto si pensi, e con esso la corsa ai regali. E Per i genitori, trovare il giocattolo perfetto che accenda la gioia negli occhi dei propri figli può essere una vera sfida. Ma cosa succederebbe se fosse possibile accedere ad una lista esclusiva, stilata da veri professionisti del settore, che anticipa le tendenze e garantisce sorrisi? Per aiutare in questa missione natalizia, il New York Post si è rivolto a Laurie Leahey, una stimata recensore di giocattoli di TTPM con oltre 19 anni di esperienza nel settore. La sua expertise è fondamentale, poiché, come lei stessa sottolinea, i genitori si fidano di questi marchi grazie a esperienze passate, sia che abbiano acquistato qualcosa di successo per i loro figli, sia che ricordino di aver giocato con quei marchi quando erano bambini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Natale 2025: gli esperti rivelano i giocattoli che faranno impazzire i bambini (prendete nota)