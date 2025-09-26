Nascite record all’ospedale del Mugello | dieci bambini venuti al mondo in due giorni

Dieci bambini sono nati, in 48 ore, all'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo: ossia tra la mattina del 23 e la notte tra il 24 e il 25 settembre, con la sorpresa ancora nella mattina di ieri di due nuovi fiocchi appesi alla porta. Lo rende noto l'Asl Toscana Centro, spiegando che i dieci neonati stanno tutti bene L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Nascite record all’ospedale del Mugello: dieci bambini venuti al mondo in due giorni

