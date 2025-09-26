Nasce la Casa dell’acqua Un litro a cinque centesimi
Una giornata speciale, quella di domani, sabato, per il territorio di Monghidoro. All’insegna della lotta allo spreco e all’uso dell’acqua in maniera sostenibile. Sabato 27 settembre, infatti, alle ore 11, presso il Largo Luigi da Palestrina, ovvero il parcheggio adiacente al municipio, si terrà l’inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua di Monghidoro, luogo in cui la cittadinanza potrà rifornirsi al costo di solamente cinque centesimi al litro, per quel che riguarda l’acqua naturale, e di dieci centesimi al litro, per quella gassata. A breve, poi, come già accennato dall’amministrazione comunale in altre occasioni ufficiali, verranno installati erogatori dell’acqua anche in municipio e all’interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nasce - casa
Nasce la casa dello sport. Al ’Bihac’ maxi cantiere
Alle Cure nasce Casa Ginestra. Accoglienza per donne dopo il carcere
Nasce 'Rete per l'abitare': un patto con il Comune per dare una casa alle famiglie che non possono permettersela
“Torna a casa tua”, “italiani si nasce”, “gia il cognome la dice lunga”, “poveri italiani”… In questi giorni Bernard Dika è stato sommerso di insulti razzisti sui social, proprio da parte di quella Destra che sostiene di condannare “l’odio della sinistra”. Così eccolo qu - facebook.com Vai su Facebook
Nasce "Casa Colibrì": l'Arcidiocesi apre le porte ai migranti in un luogo simbolo di accoglienza https://ift.tt/A0jNW9X https://ift.tt/ny78S59 - X Vai su X