Nasce la Casa dell’acqua Un litro a cinque centesimi

Una giornata speciale, quella di domani, sabato, per il territorio di Monghidoro. All’insegna della lotta allo spreco e all’uso dellacqua in maniera sostenibile. Sabato 27 settembre, infatti, alle ore 11, presso il Largo Luigi da Palestrina, ovvero il parcheggio adiacente al municipio, si terrà l’inaugurazione della nuova Casa dell’Acqua di Monghidoro, luogo in cui la cittadinanza potrà rifornirsi al costo di solamente cinque centesimi al litro, per quel che riguarda l’acqua naturale, e di dieci centesimi al litro, per quella gassata. A breve, poi, come già accennato dall’amministrazione comunale in altre occasioni ufficiali, verranno installati erogatori dell’acqua anche in municipio e all’interno delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

