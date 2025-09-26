Nasce il laboratorio ‘Il Gusto che Unisce’ prodotti senza lattosio e lavoro per ragazzi autistici

Un laboratorio per la produzione e la vendita di yogurt senza lattosio, prodotti senza lattosio e senza glutine, e, insieme, un progetto che vuole offrire un’opportunità di lavoro e di crescita, di autonomia e inclusione sociale a persone con disturbi dello spettro autistico, altre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

