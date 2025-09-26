L’esterno azzurro si è confermato come uno dei migliori giocatori della rosa in questo avvio di stagione: in vista del prossimo impegno i numeri sono dalla sua. Matteo Politano è ormai un leader a 360 gradi di questo Napoli. Oltre all’ottimo impatto offensivo, dove è diventato un assistman letale, capace di inserirsi sia con il piede forte (il sinistro), che con il destro, l’esterno italiano è un pilastro dello scacchiere di Conte anche e soprattutto grazie al suo grande spirito di sacrificio difensivo. Tuttavia, l’unico aspetto in cui manca qualcosa è la voce dei gol segnati. Politano, il Milan per sbloccarsi: mai così bene in carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, Politano è una sentenza: c'è un dato che fa ben sperare i tifosi in vista del Milan!