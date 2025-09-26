Napoli perché Neres e Lang non giocano? Cosa cerca Conte

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Lang e David Neres non stanno trovando molto spazio in queste prime partite di stagione del Napoli: Antonio Conte preferisce infatti giocatori duttili, capaci di ricoprire più ruoli. Nella seconda puntata del nuovo podcast Tutti Teorici ( guarda l'episodio completo su YouTube ), abbiamo analizzato le scelte del tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli perch233 neres e lang non giocano cosa cerca conte

© Gazzetta.it - Napoli, perché Neres e Lang non giocano? Cosa cerca Conte

In questa notizia si parla di: napoli - perch

napoli perch233 neres langNapoli, spazzi troppo stretti per Neres e Lang - Il Napoli finora ha disputato 450 minuti, corrispondenti a quattro partite in Serie A e una in Champions League. Da ilnapolionline.com

napoli perch233 neres langNoa Lang e Neres, pochi minuti accumulati un due, è una questione di moduli - Il Napoli ha al suo attivo calciatori che hanno pochi minuti accumulati in queste prime quattro giornate di campionato e la ... Scrive ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Perch233 Neres Lang