Napoli paziente urla a telefono | rimproverata prende a schiaffi la dottoressa

Teleclubitalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione ieri all’ospedale Monaldi di Napoli, dove i carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti a seguito di un’aggressione. Presa a schiaffi una dottoressa, a finire nei guai una giovane di 26 anni. Napoli, paziente parla a voce troppo alta a telefono: rimproverata, prende a schiaffi la dottoressa   Secondo quanto ricostruito, un’infermiera avrebbe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

