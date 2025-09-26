Napoli paziente urla a telefono | rimproverata prende a schiaffi la dottoressa
Momenti di tensione ieri all’ospedale Monaldi di Napoli, dove i carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti a seguito di un’aggressione. Presa a schiaffi una dottoressa, a finire nei guai una giovane di 26 anni. Napoli, paziente parla a voce troppo alta a telefono: rimproverata, prende a schiaffi la dottoressa Secondo quanto ricostruito, un’infermiera avrebbe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
