Napoli operaio caduto da un' impalcatura in via dei Mille | il 55enne è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta Antonio Maione, l'operaio 55enne trovato con una brutta ferita alla testa nel pomeriggio di oggi in un locale commerciale di via dei MilleNapoli. Trasportato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

