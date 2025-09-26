Napoli Musa Live | un grande concerto-evento gratuito in piazza del Plebiscito

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento imperdibile: “Napoli Musa Live”, un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - musa

Il comitato nazionale Neapolis 2500 annuncia Napoli Musa Live - In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli ... Come scrive napolivillage.com

napoli musa live grandeNapoli 2500, lunedì “Musa Live” in piazza del Plebiscito. Con D’Alessio, Da Vinci, Sastri, Siani... - Autieri, Finizio, Fiorellino, Gragnaniello, Rocco Hunt, Ida, Mavi Miraggio, Merola, Nardi, Ricciardi, Sannino, Simioli. Segnala napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Musa Live Grande