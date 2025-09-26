Napoli Musa Live il concerto con Gigi D’Alessio Rocco Hunt LDA Sal Da Vinci

Napoli Musa Live è un grande concerto-evento gratuito che accenderà Piazza del Plebiscito per festeggiare i 2500 anni della città. In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento imperdibile: Napoli Musa Live, un grande concerto-evento gratuito che il 29 settembre accenderà Piazza del Plebiscito con la musica e l’energia di tanti artisti d’eccezione, ambasciatori della cultura e dell’anima della città. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

