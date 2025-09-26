Napoli McTominay ha voglia di ripetersi | fissato il nuovo obiettivo

Spazionapoli.it | 26 set 2025

Lo  scozzese  è partito in maniera decisamente positiva in questa stagione come tutti gli  azzurri, ma ha voglia di alzare ulteriormente l’asticella. L’avvio di stagione pressocché immacolato del Napoli di Conte ha diffuso grande positività nell’ambiente partenopeo  tra giocatori e tifosi, desiderosi di proseguire sulla scia della passata stagione. Di certo Scott McTominay rappresenta uno dei giocatori chiave anche di questo Napoli, ma con maggiore responsabilità sulle spalle in qualità di MVP in carica della  Serie A. McTominay, l’obiettivo è chiaro: si punta al bis!. Con l’arrivo di Kevin de Bruyne a Napoli l’euforia della piazza ha raggiunto livelli stellari, con grande hype rivolto nei confronti del fuoriclasse belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

