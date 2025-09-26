Napoli insulti e schiaffi ad un' infermiera e ad una dottoressa

Tg24.sky.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, nella giornata di ieri, nei locali dell'ospedale Monaldi di Napoli. I carabinieri del Vomero, infatti, sono dovuti intervenire presso la struttura ospedaliera a causa di un’aggressione. Un’infermiera in turno, infatti, avrebbe chiesto ripetutamente ad una 26enne che stava parlando al telefono di abbassare il volume della propria voce. La giovane si trovava nell’area di degenza e disturbava gli altri pazienti presenti.  La stessa 26enne avrebbe risposto insultando l’infermiera e poi colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta durante la lite.  Gli stessi carabinieri intervenuti sul posto hanno identificato e denunciato la ragazza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

napoli insulti e schiaffi ad un infermiera e ad una dottoressa

© Tg24.sky.it - Napoli, insulti e schiaffi ad un'infermiera e ad una dottoressa

In questa notizia si parla di: napoli - insulti

"Napoli, vivere pericolosamente": gli insulti sulle bustine di zucchero con Maradona, il padrino e la pistola

Kevin De Bruyne, critiche (e anche insulti) per il calciatore del Napoli: la reazione del centrocampista

Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: "Sei grassa e brutta"

napoli insulti schiaffi infermieraNapoli, infermiera aggredita e dottoressa presa a schiaffi al Monaldi - È accaduto a Napoli, all'ospedale Monaldi, dove i carabinieri sono intervenuti dopo che una 26enne ha dato ... Riporta msn.com

napoli insulti schiaffi infermieraInfermiera chiede di abbassare la voce, lei la insulta e prende a schiaffi la dottoressa - Nuova aggressione in ospedale, prima gli insulti ad una infermiera, poi una dottoressa schiaffeggiata. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Insulti Schiaffi Infermiera