Napoli, 26 settembre 2025 - Chi vince ha sempre ragione, specialmente se si chiama Antonio Conte e se in carriera, giusto per restare in tema, di vittorie ne ha centrate tante, tra l'altro anche nella sua avventura al Napoli: la premessa è d'obbligo e affonda le sue radici nello storico dell'allenatore salentino, uno che non ha bisogno di presentazioni, e nel collettivo degli azzurri, l'unica squadra rimasta a punteggio pieno in campionato dopo 4 giornate e con la prospettiva di poter allungare ulteriormente in caso di vittoria in casa del Milan. Insomma, trovare sbavature al quadro dipinto finora da Conte risulta quasi un esercizio di stile, per non dire un gioco molto complicato, ma proprio il tecnico azzurro dopo il recente (sudatissimo) successo sul Pisa ha tirato in ballo il mercato operato dalla società, ridimensionato al cospetto del lavoro altrui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, inizio complicato per Neres e Lang: le motivazioni della scelta di Conte