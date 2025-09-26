Napoli incidente sul lavoro a Chiaia | muore in ospedale operaio di Melito

Si chiamava Antonio Maione ed è di Melito l’operaio di 55 anni deceduto in ospedale. Il 55enne era rimasto vittima di un incidente avvenuto questa mattina a Chiaia, in via dei Mille, nel corso dei lavori di ristrutturazione di una palestra. Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio 55enne   Come spiega . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio di Melito

