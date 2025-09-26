Napoli incidente sul lavoro a Chiaia | muore in ospedale operaio di Melito
Si chiamava Antonio Maione ed è di Melito l’operaio di 55 anni deceduto in ospedale. Il 55enne era rimasto vittima di un incidente avvenuto questa mattina a Chiaia, in via dei Mille, nel corso dei lavori di ristrutturazione di una palestra. Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio 55enne Come spiega . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - incidente
Incidente in autostrada A1 fra Anagni e Frosinone: fila di oltre 8 km in direzione Napoli
Incidente a Napoli, coppia di anziani travolta a Salvator Rosa: lui grave, lei fratture multiple
Incidente tra auto e scooter tra via Gianturco e via Brin, motociclista in ospedale a Napoli
Napoli, ancora una ragazza investita: l'incidente a Fuorigrotta - X Vai su X
A #Giugliano, a causa di un incidente autonomo avvenuto al km 43,800, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Napoli della statale 7 “Quater Via Domitiana”. Lo svincolo Napoli-Pozzuoli risulta momentaneamente interdetto al traffico, con uscit - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Napoli, operaio cade da una scala a chiocciola in palestra: è gravissimo - Incidente sul lavoro questa mattina (venerdì 26 settembre) a via dei Mille, nel cuore di Chiaia. Scrive napoli.repubblica.it
Incidente nel negozio a Chiaia, uomo finisce in ospedale con una ferita alla testa - La polizia è intervenuta in un esercizio commerciale in cui erano in corso lavori di ristrutturazione in via dei Mille. Da internapoli.it