Napoli il messaggio di Noa Lang a Conte | l’indizio è in Dragon Ball

Il messaggio criptico di Noa Lang per Conte e i tifosi. Diciassette minuti in campo. Un'eternità in panchina. Per Noa Lang, l'inizio dell'avventura al Napoli non è stato quello sognato. Ma l'olandese, invece di lamentarsi, ha scelto un modo decisamente originale per mandare un messaggio al suo allenatore e ai tifosi: un post su Instagram che è un misto di cultura pop e promessa di battaglia. Il Post: Tre Foto e un Personaggio dei Cartoni. L'esterno olandese ha pubblicato tre sue immagini con la maglia del Napoli, seguite da una quarta, iconica per un'intera generazione: Goku, il protagonista di Dragon Ball, mentre si allena nella "Stanza dello Spirito e del Tempo".

