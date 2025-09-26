Napoli il messaggio di Noa Lang a Conte | l’indizio è in Dragon Ball

Napolissimo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il messaggio criptico di Noa Lang per Conte e i tifosi. Diciassette minuti in campo. Un’eternità in panchina. Per Noa Lang, l’inizio dell’avventura al Napoli non è stato quello sognato. Ma l’olandese, invece di lamentarsi, ha scelto un modo decisamente originale per mandare un messaggio al suo allenatore e ai tifosi: un post su Instagram che è un misto di cultura pop e promessa di battaglia. Il Post: Tre Foto e un Personaggio dei Cartoni. L’esterno olandese ha pubblicato tre sue immagini con la maglia del Napoli, seguite da una quarta, iconica per un’intera generazione: Goku, il protagonista di Dragon Ball, mentre si allena nella “Stanza dello Spirito e del Tempo”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli il messaggio di noa lang a conte l8217indizio 232 in dragon ball

© Napolissimo.it - Napoli, il messaggio di Noa Lang a Conte: l’indizio è in Dragon Ball

In questa notizia si parla di: napoli - messaggio

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

Il neo acquisto del Napoli Basket manda un messaggio ai tifosi: "Pronto a fare grandi cose" | VIDEO

Napoli, De Bruyne è già entusiasta: il messaggio social

napoli messaggio noa langNoa Lang manda un messaggio sul suo profilo Instagram! - Noa Lang torna a far parlare di sé, non per le sue giocate in campo ma per un enigmatico post pubblicato sul suo profilo Instagram. Si legge su dailynews24.it

napoli messaggio noa langNapoli, spazzi troppo stretti per Neres e Lang - Il Napoli finora ha disputato 450 minuti, corrispondenti a quattro partite in Serie A e una in Champions League. ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Messaggio Noa Lang