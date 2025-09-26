Napoli Hojlund chiaro sul suo rito scaramantico | il racconto è da pelle d’oca

Spazionapoli.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista, dove ha parlato del suo rito pre-partita: ecco l’emozionante racconto Gli azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova annata calcistica, certificata dalle quattro vittorie nella nuova Serie A. L’unica macchia, rimane l’amara sconfitta al ritorno in Champions League contro il Manchester City, che ha lasciato, però, buone sensazioni nonostante la partita persa. In questo nuovo inizio, è stato fondamentale il neo acquisto, Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, si è subito inserito negli schemi di mister Conte, sostituendo al meglio l’infortunato Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli hojlund chiaro sul suo rito scaramantico il racconto 232 da pelle d8217oca

© Spazionapoli.it - Napoli, Hojlund chiaro sul suo rito scaramantico: il racconto è da pelle d’oca

In questa notizia si parla di: napoli - hojlund

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Il Milan preferisce Hojlund più di Vlahovic. Intanto il Napoli piazza un altro acquisto: Miguel Gutierrez

Milan, Longari: “Hojlund proposto anche al Napoli”. Le ultime

napoli hojlund chiaro suoHojlund: “Felice a Napoli, contro il Milan sarà una gara importante” - Hojlund: “Felice a Napoli, contro il Milan sarà una gara importante” Rasmus Hojlund ha parlato al quotidiano Repubblica, raccontando il suo presente a ... Riporta forzazzurri.net

napoli hojlund chiaro suoHojlund: «Vicino al Milan? Felice a Napoli. Devo migliorare il mio italiano, Conte preoccupato che non capisca» - Parla l’attaccante danese Un passato da nuotatore da record, un presente da bomber del ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Hojlund Chiaro Suo