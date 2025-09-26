Napoli fuga di gas tra via Foria e via Duomo | evacuate alcune palazzine traffico in tilt

26 set 2025

Momenti di paura nel centro di Napoli a causa di una fuga di gas che si è verificata oggi, venerdì 26 settembre, tra via Foria e via Duomo. Per precauzione sono state evacuate alcune palazzine situate nelle vicinanze di un cantiere. Napoli, fuga di gas tra via Foria e via Duomo: evacuate alcune palazzine, traffico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

