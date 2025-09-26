Napoli fuga di gas tra via Foria e via Duomo | evacuate alcune palazzine traffico in tilt

Momenti di paura nel centro di Napoli a causa di una fuga di gas che si è verificata oggi, venerdì 26 settembre, tra via Foria e via Duomo. Per precauzione sono state evacuate alcune palazzine situate nelle vicinanze di un cantiere. Napoli, fuga di gas tra via Foria e via Duomo: evacuate alcune palazzine, traffico .

Fuga di gas in centro a Napoli, decisa evacuazione palazzine - A causa di una fuga di gas che si è verificata in centro a Napoli, tra via Foria e via Duomo, è stata disposta in via precauzionale l'evacuazione di alcune palazzine circostanti un cantiere. Si legge su ansa.it

Napoli, grave fuga di gas a via Foria: piazza Cavour non percorribile - La strada che porta a Piazza Cavour non è percorribile. msn.com scrive